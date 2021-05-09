Auftakt: Wer kreiert den schönsten Zug-Waggon?Jetzt kostenlos streamen
Das große Backen - Die Profis
Folge 1: Auftakt: Wer kreiert den schönsten Zug-Waggon?
Folge vom 09.05.2021
Zum Auftakt gibt es ein "süßes" Kennenlernen. Hierfür sollen die Teams jeweils 50 handgemachte Miniaturen anfertigen. Die Gebäcke sollen die Persönlichkeit der Teilnehmer widerspiegeln, zudem stellt die Vielzahl an Kreationen die Genauigkeit der Kandidaten auf die Probe. Als zweite Herausforderung wartet eine brandneue Challenge auf die Teams: Erstmalig gestalten die Profis ein gemeinsames Schaustück. Für den gemeinsamen Zug muss jedes Duo einen eigenen Waggon kreieren.
