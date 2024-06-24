Staffel 1Folge 1vom 24.06.2024
Das große LEGO Geheimnis
Folge 1: Das große LEGO Geheimnis
88 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12
Seit fast 90 Jahren erobern LEGO-Steine die Herzen von Groß und Klein - so auch das des Spaniers David Aguilar. Er wurde ohne rechten Unterarm geboren und tüftelt seit seiner Kindheit an der perfekten Baustein-Prothese. "Das große LEGO Geheimnis" zeigt Menschen wie David, die eine besondere Geschichte mit den Kunststoff-Quadern verbinden. Außerdem trifft LEGO-Fan Steven Gätjen auf Baumeister-Neulinge, die sich unterschiedlichen Herausforderungen mit den Steinen stellen.
