Das große Promi-Büßen
Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?
In "Das große Promi-Büßen" stellen sich zehn Reality-Stars und Prominente ihren Sünden und Fehltritten aus der Vergangenheit. Dafür ziehen sie in das spärliche Camp Erzberg inmitten der österreichischen Alpen, wo sie sich unter spartanischen Bedingungen täglichen Herausforderungen stellen müssen.
Doch anders als in anderen Reality-TV-Formaten geht es hier nicht nur um Belohnungen für den Sieg - sondern auch darum, Strafen zu vermeiden. Denn das Team, das das Gruppenspiel verliert, muss sich einer Strafarbeit unterziehen.
Ein zentraler Bestandteil der Show ist die "Runde der Schande": In Einzelgesprächen konfrontiert Gastgeberin Olivia Jones die Teilnehmer:innen mit Negativschlagzeilen, alten Reality-Show-Ausschnitten und ihrem früheren Fehlverhalten. Die Promis müssen sich dazu äußern - und erhalten anschließend eine persönliche Buße in Form einer Aufgabe.
Am Ende jeder Episode folgt das "Tribunal der Loser": Die Kandidat:innen nominieren zwei Mitstreiter:innen, die in einem Exit-Spiel gegeneinander antreten. Wer verliert, muss das Camp verlassen. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt nicht nur neue Einsichten - sondern auch 50.000 Euro Preisgeld.
Alle Sendetermine von "Das große Promi-Büßen" 2025
Die neue Staffel von "Das große Promi-Büßen" steht in den Startlöchern - doch ein offizieller Sendetermin für 2025 ist bisher noch nicht bekannt. Sobald die neuen Ausstrahlungsdaten festgelegt sind, erfährst du sie hier zuerst!
Die dritte Staffel von "Das große Promi-Büßen" startete am 7. November 2024 auf Joyn und lief anschließend wöchentlich auf ProSieben und im Stream auf Joyn. Das große Finale konntest du am 26. Dezember 2024 live mitverfolgen.
Große Folgenübersicht: Alles kostenlos live oder online im Stream auf Joyn sehen - so geht‘s
Du willst keine Folge verpassen? Kein Problem: Auf Joyn kannst du "Das große Promi-Büßen" jederzeit kostenlos streamen - entweder live zur Ausstrahlung oder on demand. Alle Episoden stehen dir dauerhaft zur Verfügung, ebenso wie zahlreiche Highlight-Clips, Best-ofs und exklusive Interviews. Egal ob am Laptop, Smartphone oder Smart-TV - Joyn macht das Reality-Erlebnis flexibel und kostenlos!
Prominente Besetzung: Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen von "Das große Promi-Büßen" 2025
Welche Stars ziehen dieses Jahr ins Straflager am Erzberg? Die offizielle Teilnehmerliste der kommenden Staffel ist noch nicht bekannt - doch sobald sie veröffentlicht wird, erfährst du hier alles über die prominenten Sünder:innen.
Zur Einstimmung: Diese Promis waren in der letzten Staffel dabei - und für diese Sünden mussten sie büßen:
- Thorsten Legat (Es kommt in der Staffel zum Eklat mit seinem Sohn Nico. Der Ex-Fussballprofi zieht in der sechsten Folge plötzlich aus.)
- Nico Legat (Bei "Temptation Island" betrog er vor laufender Kamera mehrmals seine damalige Freundin. Thorsten Legat rügte ihn damals öffentlich.)
- Elsa Latifaj (Die Ex-GNTM-Teilnehmerin gilt als temperamentvoll. Bei "Kampf der Realitystars" flog sie nach einem Ausraster raus. In der Show stellt sich das "Krawall-Küken" ihrer Vergangenheit.)
- Sam Dylan (In der "Runde der Schande" stellt Olivia Jones ihn als Provokateur zur Rede und zwingt ihn, sich seinen manipulativen Taktiken zu stellen.)
- Vanessa Mariposa (In der "Runde der Schande" musste die Influencerin einsehen, dass ihre Werbung für fragwürdige Produkte und fehlende Transparenz bei eigenen Kosmetikartikeln nicht ohne Konsequenzen bleibt.)
- Bobby Chambers (Er musste sich in der Show mit seinen aggressiven Ausbrüchen und kontroversen Aussagen auseinandersetzen.)
- Bea Fidler (Die "Eis am Stiel"-Ikone sorgte gleich zum Auftakt der Staffel für einen Eklat durch rassistische Aussagen und musste die Show deswegen verlassen.)
- Jörg Hansen (Er musste sich seiner zerstörerischen Eifersucht, dem berüchtigten Tattoo-Gate und dem rücksichtslosen Verhalten in seiner zerbrochenen Ehe stellen.)
- Anita Latifi (Die Rapperin musste sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, die gespickt ist mit Schlagzeilen über Waffengebrauch und Fahren ohne Führerschein.)
- Christina Dimitriou (Olivia Jones konfrontierte sie mit ihren aggressiven Ausbrüchen in TV-Shows.)
Auch 2025 dürfte es wieder eine explosive Mischung aus Reality-Show-Veteran:innen und neuen Gesichtern geben!
Die Gewinner:innen aller "Das große Promi-Büßen"-Staffeln
Wer hat am Ende Buße getan und 50.000 Euro mit nach Hause genommen?
Hier die bisherigen Sieger:innen der Show:
- Staffel 1 (2022): Carina Spack, Daniel Köllerer und Daniele Negroni arbeiteten im Finale zusammen und fanden das Preisgeld. Sie gewannen zusammen.
- Staffel 2 (2023): Steff Jerkel gewann das Finale. Fans der Sendung zweifelten allerdings an, ob er den Sieg auch verdient hatte.
- Staffel 3 (2024): Sam Dylan setzte sich im Finale gegen Bobby Chambers durch.
Olivia Jones moderiert "Das große Promi-Büßen"
Bunt, direkt und mit jeder Menge Herz: Olivia Jones ist das Gesicht von "Das große Promi-Büßen". Die Drag-Queen und Kultfigur aus St. Pauli führt mit klaren Worten durch die "Runde der Schande" und konfrontiert die Promis mit ihrer Vergangenheit. Ihre Kombination aus Empathie, Humor und Strenge macht sie zur idealen Gastgeberin für die größte Promi-Beichte im deutschen Fernsehen.