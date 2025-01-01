Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promi-Büßen

Die Luft wird dicker

JoynStaffel 3Folge 13
Die Luft wird dicker

Die Luft wird dickerJetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 13: Die Luft wird dicker

44 Min.Ab 12

Nachdem zwei Promis beim anstehenden Safety-Spiel die Möglichkeit haben, sich vor einem Rauswurf zu schützen, steht das zweite Tribunal der Loser an. Einer der Promis muss das Camp sofort verlassen. Auch wenn die Freude über den Verbleib im Camp bei den restlichen Promis groß ist, zehren die Lebensumstände an ihren Nerven. Kurz vor einem weiteren Bestrafungsspiel kommt es dann zum Streit. Wird die Gruppe das Spiel überhaupt antreten oder werden alle bestraft?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promi-Büßen
Joyn
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

Alle 4 Staffeln und Folgen