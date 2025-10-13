Das Regime
Folge 3: Der Inner Circle
21 Min.Ab 12
Donald Trump regiert unvorhersehbar. Er hat so viele Dekrete erlassen wie noch kein Präsident vor ihm: Massenabschiebungen, Wiedereinführung der Todesstrafe in Washington, Einsatz der Nationalgarde in Portland oder die Zusicherung von militärischem Schutz für Katar. Sind das nur seine Ideen? Wer berät den Präsidenten, wer sind seine Vertrauten? Wer steckt wirklich hinter den Entscheidungen?
