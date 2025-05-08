Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!

Deutsch-Österreichische gegen Südosteuropäische Speisen

SAT.1Staffel 1Folge 56vom 08.05.2025
Deutsch-Österreichische gegen Südosteuropäische Speisen

45 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Spitzenkoch Ali Güngörmüsr sucht das beste "Schnäppchen-Menü": Wie kocht man mit beschränktem Budget abwechslungsreich und lecker? Diese Frage stellt der Spitzenkoch seinen Kandidat:innen. Zwei kulinarisch unterschiedliche Teams treten gegeneinander an, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von nur 20 Euro zu kochen. Anschließend bewertet Ali Güngörmüs die Gerichte. Wer kann den TV-Koch überzeugen und geht mit einem Preisgeld von 500 Euro nach Hause?

