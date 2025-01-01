Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein neuer Tag im Paradies beginnt! Hat Lena ihren ersten Herzschmerz wegen Jans Abfuhr überstanden? Fabio geht es bestens, nachdem er die erste Nacht neben Jacqui verbracht hat.. Außerdem gibt es Zuwachs im Resort: Neue Singles ziehen ein und mischen kräftig mit beim Kampf um die Gunst von Fabio und Lena! Bei der heutigen Challenge kommen intime Details ans Licht, die einigen der Singles sicherlich nie aus dem Kopf gehen werden.

