Dating Naked Germany
Folge 10: Katerstimmung
44 Min.Ab 16
Kurz vor dem Finale mach sich Katerstimmung im Resort breit. Fabio erleidet einen schweren emotionalen Rückschlag und Jacky genießt ihre neue Rolle als Daterin in vollen Zügen. Darf heute zum ersten mal einer der Singles die Nacht bei ihr verbringen? Fabio lädt sowohl Angie als auch deren Konkurrentin Nr. 1 über Nacht zu sich ein! Kann das gut gehen? Der Dater jedenfalls ist zunächst hellauf begeistert, als er erfährt, dass beide Frauen seiner Einladung folgen.
