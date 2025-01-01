Stutenbissigkeit und EifersuchtJetzt kostenlos streamen
Während sich Tim und Pascal versuchen, in Valerias Herz zu kraulen, scheint es bei Thiemo und Venance schon gefunkt zu haben. Doch die Karten werden mit dem Einzug der Single-Lady Emma neu gemischt. Außerdem geraten Valeria und Costina bereits an Tag 2 an einander, ob hier schon das letzte Wort gesprochen ist?
