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David, der Kabauter

Das Geschenk des Elfenkönigs

DeAPlanetaStaffel 1Folge 9vom 01.04.2026
Das Geschenk des Elfenkönigs

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David, der Kabauter

Folge 9: Das Geschenk des Elfenkönigs

24 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Kabauter sind ein Zwergenvolk, das sich Wald und Wiese mit der Tierwelt teilt. Friedlich und stets guter Dinge besinnen sie sich auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. David hat eine besondere Aufgabe unter den Kabautern - er ist Arzt und erlebt tagaus tagein die spannendsten Abenteurer bei seiner Mission, kranken und verletzten Tieren zu helfen.

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