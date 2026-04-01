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David, der Kabauter

Dany der Frauenheld

Staffel 2Folge 18vom 01.04.2026
Dany der Frauenheld

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David, der Kabauter

Folge 18: Dany der Frauenheld

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Die Kabauter sind ein Zwergenvolk, das sich Wald und Wiese mit der Tierwelt teilt. Friedlich und stets guter Dinge besinnen sie sich auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. David hat eine besondere Aufgabe unter den Kabautern - er ist Arzt und erlebt tagaus tagein die spannendsten Abenteurer bei seiner Mission, kranken und verletzten Tieren zu helfen.

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