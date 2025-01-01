Deadbeat
Folge 8: The Dutchess of Stourbridge
23 Min.Ab 12
Pac unterstützt dieses Mal den Geist der Herzogin von Stourbridge. Sie hatte sich zu Lebzeiten von einem talentierten Maler porträtieren lassen und starb vor Schreck, als sie das Selbstbildnis zu sehen bekam. Einen kleinen Haken hat die ganze Situation für Pac allerdings: Der Geist ist übergewichtig und die ganze Zeit vollständig nackt. Sie zwingt ihn, das Bild zu verbessern, bevor es bei einer Auktion verkauft wird ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick