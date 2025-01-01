Deadbeat
Folge 3: Bong Pong
22 Min.Ab 12
Pac und Clyde haben ihren ersten gemeinsamen professionellen Geisterfall. Hierbei geht es um einen toten Kiffer, der sich leider nicht mehr so richtig an die Ereignisse seines Todestags erinnern kann. Aktuell sitzt er gerne in einem Laden und bestaunt dort Tag und Nacht die bunten Lavalampen. Das passt dem Ladenchef wegen der hohen Rechnung überhaupt nicht. Also muss Pac ran und braucht dafür starke Nerven ...
