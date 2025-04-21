Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Zeugenaussagen

KultKrimiStaffel 1Folge 15
Zeugenaussagen

ZeugenaussagenJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 15: Zeugenaussagen

60 Min.Ab 12

Sie lebte allein. Die alte Maria Schöttl wurde erst mehrere Tage nach ihrem Tod gefunden. Erschlagen. Alles deutet auf Raubmord hin. Um den Kreis der Verdächtigen einzuengen, versucht Kommissar Köster, die exakte Tatzeit zu ermitteln. Alle Aussagen widersprechen sich. Hellhörig wird Köster, als ein kleines Mädchen etwas von der Katze der Toten erzählt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen