Vor einigen Tagen ist Markolms kleine Tochter tödlich verunglückt. Ihre Eltern, Hanna und Karl Markolm, kehren von der Beerdigung nach Hause zurück. Karl ist verzweifelt, er möchte mit seiner Frau die schreckliche Begebenheit besprechen, er kann die Belastung allein nicht ertragen. Hanna aber lehnt jedes Gespräch ab. Karl macht ihr Vorwürfe, Hanna erwidert sie, und plötzlich bricht sich der lang aufgestaute Haß, den beide füreinander empfinden, Bahn. Karl verläßt, außer sich vor Wut, das Haus, steigt in seinen Wagen, fährt zu einer Bar, betrinkt sich, fährt in die nächste Bar, trinkt weiter, und als es Abend wird, nimmt die Bardame Daisy den mittlerweile Volltrunkenen mit zu sich nach Hause. Wenige Stunden später wird sie ermordet aufgefunden. Auf den ersten Blick ist dieser Fall völlig unkompliziert. Doch Hauptkommissar Erwin Köster hat Zweifel an dieser einfachen Version. In einem Gespräch mit Karl Markolm am nächsten Morgen findet er beim besten Willen keinen Grund, warum dieser Daisy ermordet haben soll. Köster läßt nach weiteren möglichen Tätern fahnden, zugleich aber bemüht er sich, Markolm näher kennenzulernen. Er weicht ihm nicht mehr von den Fersen.

