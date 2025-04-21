Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Alte

Tod eines Piraten

KultKrimiStaffel 6Folge 12vom 21.04.2025
Tod eines Piraten

Der Alte

Folge 12: Tod eines Piraten

60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Ein Ehepaar mit Einschlafproblemen beobachtet, wie am Nachbarhaus eine dunkle Gestalt die Fassade hinaufklettert. Die schnell herbeigerufene Polizei nimmt den Kletterer in Empfang,als er vom Balkon des oberen Stockwerks wieder heruntersteigt. Zur Überraschung stellt sich heraus, daß der "Einbrecher" der sensible Musikstudent Patrick Kilian ist, der aus seinem früheren Zimmer im Hause seines Stiefvaters Walter Kilian bestimmte Dokumente holen wollte. Als die beiden Streifenbeamten die Angaben überprüfen wollen, gibt ihnen Patrick zu ihrer weiteren Überraschung den Schlüssel zur Haustür. Sein Stiefvater habe ihn vor einem halben Jahr "rausgeschmissen". Als sie die Villa betreten, finden sie Walter Kilian tot in seinem Blut.

