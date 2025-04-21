Der Alte
Folge 6: Gigolo ist tot
Bertie und sein Freund Werner - genannt Gigolo - klettern mitten in der Nacht über die Garage zum Alarmkasten der Villa Hennig. Nachdem Bertie mit Spachtelmasse die Anlage außer Funktion gesetzt hat, dringen die beiden durch die Terrassentür in den Wohnraum ein, nicht ahnend, daß ein blinkendes Rotlicht den im Schlafzimmer sitzenden Wolfgang Molten warnt. Während die beiden Einbrecher sich im Haus gezielt nach einem alten niederländischen Gemälde und einer Holzplastik umsehen, entdecken sie im Arbeitszimmer den Hausherrn Ralf Hennig. Er liegt auf dem Boden in seinem Blut. Obwohl Bertie sofort merkt, daß sie in eine Falle gegangen sind, und zur Flucht ansetzt, gelingt es Molten, dem Jagdfreund und Geschäftspartner von Hennig, auf die beiden zu schießen.
