Der Alte
Folge 20: Die letzte Nacht
Die Entlassung von Hans Steiger aus der Haft scheint nicht nur für Kommissar Kress von Interesse zu sein: Während Kress den wegen Vergewaltigung von Elisabeth Bossek Verurteilten nur sprechen will, um mehr über die von seinem Haftkameraden Werner Schulmann versteckte Beute von 300 000 Mark zu erfahren, wollen die beiden Schwestern des Opfers, Sigrid und Andrea Bossek, offensichtlich Selbstjustiz üben. Beate Steiger holt ihren Mann noch mit dem Wagen ab, aber lediglich, um ihm zu eröffnen, daß sie sich scheiden lassen wird. Als er - zurückgewiesen von seiner Frau - vor dem Schlafengehen noch einmal in die Küche geht, wird Steiger von außen durch das geschlossene Fenster erschossen .
