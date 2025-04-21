Der Alte
Folge 20: Der Geburtstag der alten Dame
Zu ihrer kleinen Geburtstagsfeier hat Sofie Bruckner nur engste Familienmitglieder und Bekannte eingeladen. Zu den Gewohnheiten der etwas schrulligen alten Dame mit ihren zuweilen eigenwilligen Ansichten gehört es, ihren Gästen aus der Hand zu lesen. Dem neuen Freund ihrer Tochter Marion, Sven Gerstenberg, prophezeit sie, daß er bald einen Mord begehen werde. Nur kurze Zeit später, alle Gäste befinden sich noch im Haus, wird Sofie Bruckner in ihrem Bett tot aufgefunden -erstickt an einem Asthmaanfall, wie auch ihr Arzt zunächst glaubt. Doch eine von Marion veranlaßte Obduktion, der auch Hauptkommissar Kress zustimmt, bestätigt ihre schlimmste Befürchtung: Ihre Mutter, die sehr vermögend war, ist ermordet worden.
