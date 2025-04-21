Der Alte
Folge 1: Die Wahrheit
59 Min.Ab 12
Iris Seebald, Psycho-Beraterin im Fernsehen, wird während ihrer Sendung von einer Frau angerufen, die droht, ihren Mann zu töten. Dann fallen sechs Schüsse. Kommissar Kress und seine Kollegen müssen herausfinden, ob tatsächlich ein Mord geschehen ist, oder ob sich jemand einen bösen Scherz erlaubt hat. Die Spur führt zu dem Psychologen Werdenfels, dessen Frau ermordet aufgefunden wird.
