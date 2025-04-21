Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Schuss zu wenig

Folge 7: Ein Schuss zu wenig

In einem Telefonhäuschen in der Nähe eines Kaufhauses ist Olaf Stein, ein 24-jähriger Autoknacker, erstochen worden. Wachmann Raschnitz hat während seines Rundgangs innerhalb und außerhalb des Kaufhauses nichts bemerkt. Bei ihren Ermittlungen am Tatort entdecken Hauptkommissar Kress und seine Assistenten Heymann und Johnson einen Einbrecher, der sich der Festnahme entziehen kann. Bei der Aktion wird Raschnitz von einem Warnschuss Johnsons getroffen und schwer verletzt

