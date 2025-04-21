Der Alte
Folge 6: So gut wie tot
59 Min.Ab 12
Christian Kamp raubt den Kaufhaustresor seines Vaters aus und lässt Hauptkommissar Kress und seine Leute zuschauen. Kress ist davon überzeugt, dass es sich um einen persönlichen Racheakt handelt und verwickelt Kamp in ein Gespräch, in dessen Verlauf der Junge die Waffe zieht. Sehr zum Ärger von Kress greift sein Assistent Henry ein. Als sich Kress im Hause der Familie Kamp umsieht, entdeckt er eine Leiche - die Freundin von Christian.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick