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Der Ermittler

Alle für einen

KultKrimiStaffel 1Folge 6vom 06.07.2001
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Der Ermittler

Folge 6: Alle für einen

59 Min.Folge vom 06.07.2001Ab 12

Jürgen Haffner, der junge Mitinhaber der florierenden Unternehmensberatung "Starclub", wird nach einer stürmischen Liebesnacht mit Conny Bader, einer seiner Seminarteilnehmerinnen, in der Tiefgarage seines Penthouse erschossen. Eine tote Taube, die mit einem Strick um den Hals an Haffner's Wohnungstür befestigt wurde, lässt den Verdacht aufkommen, es handele sich um einen Sektenmord. Im Widerspruch zu dieser Erklärung stehen für Hauptkommissar Zorn jedoch die Aussagen der beiden Gesellschafter der "Starclub". Bastian Kaufmann und Ekki Jansen geben zu Protokoll, dass der gemeinsame Erfolg auf der seit 15 Jahren dauernden engen Freundschaft des Trios basiere. Auch der luxuriöse Lebensstil Haffners spricht kaum für einen Sektenmord. Zudem ermittelt Paul Zorn, dass die Unternehmensberatung der drei Partner aufgrund von Eifersucht und Intrigen zu zerbrechen drohte. Es gibt Hinweise darauf, dass Bastian Kaufmann Firmengelder unterschlagen hat.

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