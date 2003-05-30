Der Ermittler
Folge 5: Absender unbekannt
Ein brutaler Mord hält Hauptkommissar Paul Zorn und seine Kollegen von der Hamburger Mordkommission in Atem: Der Geschäftsmann Tobias Runge wurde in seinem Wagen von hinten erdrosselt. Nichts deutet auf einen Raubmord hin. Doch wer hatte ein Motiv für die mit auffälliger Brutalität begangene Tat? Seine Ermittlungen führen Hauptkommissar Paul Zorn zu der geschiedenen Frau des Mordopfers: Marion Runge gibt zu, etliche Auseinandersetzungen mit Tobias wegen Unterhaltszahlungen gehabt zu haben. Diese Aussage entpuppt sich jedoch bald als eklatante Untertreibung: Denn die konsumfreudige Ex-Gattin lebt deutlich über ihre Verhältnisse und ist massiv verschuldet. Hat sie den Mord aus Habgier begangen? Die attraktive Frau gerät zunehmend unter Tatverdacht, denn ihr Alibi ist alles andere als glaubwürdig. Angeblich war sie zur Tatzeit mit ihrem Lebensgefährten Bernd Rampel zusammen. Doch auch Rampel hätte ein Motiv für die Tat gehabt. Er hatte erdrückende Schulden bei Tobias Runge, die er nicht zurückzahlen konnte. Hat er dieses Problem allein oder mit Hilfe seiner Geliebten eiskalt beseitigt? Unterdessen erhält Kriminaldirektor Henning Peters eine mysteriöse Botschaft. Auf einem Tonband ist der Todeskampf von Tobias Runge zu hören. Bevor es Hauptkommissar Zorn gelingt, den Absender zu ermitteln, trifft eine zweite Kassette im Präsidium ein. Die Mordkommission befürchtet das Schlimmste: Hat der brutale Täter ein weiteres Mal gemordet? Fieberhaft versucht Paul Zorn herauszufinden, welches Spiel der Täter treibt. Sind die Kassetten lediglich ein Ablenkungsmanöver, um ein banales Motiv zu verschleiern? Oder sind es Botschaften eines Serienkillers, der eine Reihe von Morden plant und diese der Mordkommission ankündigt? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
