Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der gestiefelte Kater

Sinos Schriftrolle

NBCUniversalStaffel 2Folge 6
Sinos Schriftrolle

Sinos SchriftrolleJetzt kostenlos streamen

Der gestiefelte Kater

Folge 6: Sinos Schriftrolle

23 Min.Ab 6

Der gestiefelte Kater entdeckt durch einen Zufall die verborgene Stadt San Lorenzo, ein Zufluchtsort für Waisenkinder, in dessen Zentrum ein wertvoller Schatz gehütet wird. Versehen mit einem Zauber war der Ort für Jahrhunderte für Diebe unauffindbar - bis der Kater einen folgenschweren Fehler begeht und San Lorenzo für die Welt sichtbar macht. Geldgierige Schurken wittern nun ihre Chance auf Reichtum, doch der Kater setzt alles daran, die Bewohner der Stadt zu schützen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der gestiefelte Kater
NBCUniversal
Der gestiefelte Kater

Der gestiefelte Kater

Alle 6 Staffeln und Folgen