Der große Urlaubscheck
Folge 2: Unsere Trendziele 2024
90 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12
Traumurlaub am Trendziel: Welche Urlaubsorte darf man 2024 nicht verpassen? SAT.1 checkt Destinationen, die einen besonderen Familientrip, erholsamen Single-Urlaub oder die perfekte Pärchenreise versprechen. Aber bedeutet trendy auch teuer oder wie findet man einen Preishit? Werden alle Urlaubsversprechen erfüllt? Und welche versteckten Urlaubsoasen haben das Zeug zum neuen Trendreiseziel? Moderatorin Elena Uhlig checkt mit ihren Gästen die spannendsten Reiseziele des Jahres.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick