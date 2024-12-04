Mörder mit zwei GesichternJetzt kostenlos streamen
Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood
Folge 2: Mörder mit zwei Gesichtern
55 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 16
Zwei Studentinnen werden in Bellingham, Washington, tot aufgefunden. Die Art, wie die Opfer ums Leben kamen, zeigt Parallelen zu den Hillside-Morden, die bereits seit einem Jahr als abgeschlossen gelten. Die örtliche Sicherheitskraft Ken Bianchi verhält sich auffällig. Die Polizei nimmt ihn daraufhin in die Mangel.
