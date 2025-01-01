Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

Die Büchse der Pandora

SAT.1 GOLD Staffel 5 Folge 1
Die Büchse der Pandora

Die Büchse der Pandora

Der letzte Bulle

Folge 1: Die Büchse der Pandora

44 Min. Ab 12

Nach einem verpatzten Einsatz wird Mick degradiert und als Streifenpolizist auf die Straße geschickt. Doch auch Andreas hat Probleme in seinem neuen Job beim LKA. Die Kollegen akzeptieren ihn nicht und sein Chef Koller glaubt, Andreas wolle ihn erpressen. Dabei hat Andreas keine Ahnung, womit. Dann findet Mick die Leiche von Koller - angeblich ein Selbstmord. Andreas ist überzeugt, dass dieser Tod mit der angeblichen Erpressung zu tun hat. Was für ein Geheimnis hatte der Chef?

Der letzte Bulle
SAT.1 GOLD
Der letzte Bulle

Der letzte Bulle

