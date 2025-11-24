Der letzte Bulle
Folge 2: Besser Essen
46 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Ein unappetitlicher Mordfall bringt Mick und Andreas mitten hinein in den veganen Ernährungssektor. Während Andreas versucht, nüchtern zu bleiben, eckt Mick überall an. Unter Verdacht geraten verletzte Ex-Liebhaber, bankrotte Konkurrenten und zurückgelassene Geschäftspartner. Aber wer hat ein Motiv für den Mord - und wie weit reicht das Lügengeflecht?
