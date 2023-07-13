McDonalds, Burger King, Pizza Hut & Co. - Der SAT.1 Fastfood-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 1: McDonalds, Burger King, Pizza Hut & Co. - Der SAT.1 Fastfood-Check!
106 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 6
Schnell und günstig? Jeder dritte Deutsche besucht mindestens einmal im Monat ein Fastfood-Restaurant und ordert Fritten, Pizza oder Burger. Doch wie funktioniert das System mit dem schnellen Essen? Ist Fastfood wirklich so viel günstiger als die Gerichte in einem "richtigen" Restaurant? Wie steht es um Qualität, Nachhaltigkeit und Geschmack? "Der SAT.1 Fastfood-Check! McDonalds, Burger King, Pizza Hut & Co." stellt fünf Fastfood-Giganten auf den Prüfstand.
