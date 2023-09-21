Aldi, Lidl, Penny & Co. - Der SAT.1 Discounter-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Check
Folge 2: Aldi, Lidl, Penny & Co. - Der SAT.1 Discounter-Check!
105 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 12
Günstige Eigenmarken und zahlreiche Sonderangebote locken viele Deutsche in die Discountermärkte. Denn laut einer aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag von SAT.1 kauft die Hälfte der Befragten überwiegend im Discounter ein. Stimmt hier nur der Preis oder überzeugen die Discounter auch bei der Produktqualität, den frischen Backwaren und ihrem Bio-Sortiment? "Der SAT.1 Discounter-Check! Aldi, Lidl, Penny & Co." stellt die vier größten Discountermarken auf den Prüfstand.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick