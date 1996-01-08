Der Schattenmann
Folge 4: Lautlose Geschäfte
Nachdem Anneliese erfahren hat, dass ihr Mann mit einer anderen Frau zusammenlebt, trennt sie sich von ihm. Vergeblich versucht Held, mit Barbara in Kontakt zu kommen. Er weiß nicht einmal, ob sie inzwischen ihrem alten Freund Gehlen etwas über die wahre Identität von Hellberg verraten hat. Völlig verstört folgt er einer Einladung in Michelles Landhaus. Möllbach ist da. Der Staatssekretär hat inzwischen herausgefunden, dass ein verdeckter Ermittler auf Herzog angesetzt ist, weiß aber noch nicht, wer es ist. Auch Mario Vincento, der Bruder des italienischen Geschäftspartners von Herzog, und Goldsteen sind eingeladen. Herzog teilt von Hellberg an diesem Abend mit, dass er ihn zu seinem Nachfolger machen will. Sein kranker Sohn wird eines Tages einen starken Freund neben sich brauchen. Held ist zutiefst bewegt. Am nächsten Morgen verunglücken Goldsteen und Vincente auf der Rückfahrt tödlich. Die Bremsen des amerikanischen Straßenkreuzers versagen in einer Kurve; das Auto explodiert. Zunächst bringt niemand Herzog mit dem Unfall in Verbindung. Held trifft sich mit Barbara, die ihm klar macht, dass sie an einem Zusammenleben mit dem biederen Polizeibeamten Held nicht interessiert ist. Als ihr Held versichert, er wisse, welche Chance ihm Herzog jetzt bietet, und er sei entschlossen, diese Chance zu nutzen, ist sie schließlich bereit, zu ihm zurückzukehren.
