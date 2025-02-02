Marley, Clifford und NalaJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 10: Marley, Clifford und Nala
47 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Der vier Jahre alte Marley hat seit dem Welpenalter Schmerzen in der Schulter. Mittlerweile ist der Knochen sehr abgenutzt und er kann kaum noch herumtollen. Marleys Halter wollen nun herausfinden, wie die Schmerzen ihres geliebten Hundes gemildert werden können.
