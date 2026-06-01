Milo, Bramble and DigbyJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 9: Milo, Bramble and Digby
44 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Dr. Fitzpatrick suchen besorgte Tierbesitzer aus der ganzen Welt auf. Die Französische Bulldogge Milo fliegt mit ihren Besitzern aus Spanien nach England, um ihr gebrochenes Bein von dem besten Tierarzt behandeln zu lassen. Nach mehreren fehlgeschlagenen Behandlungen durch spanische Ärzte hoffen die Hundeeltern, dass der Spezialist eine erfolgreiche Operation durchführen kann.
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