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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Milo, Bramble and Digby

sixxStaffel 8Folge 9vom 07.06.2026
Milo, Bramble and Digby

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 9: Milo, Bramble and Digby

44 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Dr. Fitzpatrick suchen besorgte Tierbesitzer aus der ganzen Welt auf. Die Französische Bulldogge Milo fliegt mit ihren Besitzern aus Spanien nach England, um ihr gebrochenes Bein von dem besten Tierarzt behandeln zu lassen. Nach mehreren fehlgeschlagenen Behandlungen durch spanische Ärzte hoffen die Hundeeltern, dass der Spezialist eine erfolgreiche Operation durchführen kann.

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