Wandertag mit den Welpen und Fernunterricht mit Youtuberin Melli
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 4: Wandertag mit den Welpen und Fernunterricht mit Youtuberin Melli
46 Min.Ab 6
Hundetrainer André Vogt lädt seine Schützlinge zu einer abenteuerlichen Wanderung ein, bei der die Welpen zeitweise von ihren Besitzern im Rucksack oder Bollerwagen befördert werden. Außerdem will André herausfinden, wie die Vierbeiner auf ihre Artgenossen und bekannte Gesichter im Fernsehen reagieren.
