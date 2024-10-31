Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 8: Der letzte Schultag
46 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 6
Für André und seine Schützlinge geht es ans Meer. Kann der Hundetrainer den Schülern an der niederländischen Nordseeküste endgültig die Angst vor dem Wasser nehmen? Außerdem steht die große Abschlussprüfung auf dem Programm, bei der die Welpen ihr Können unter Beweis stellen dürfen. In verschiedenen Disziplinen sollen die Vierbeiner zeigen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. Werden alle die Prüfung bestehen und am Ende ihr Zeugnis in den Pfoten halten?
