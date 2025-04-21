Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Der Augenblick der Wahrheit

KultKrimiStaffel 13Folge 12
Der Augenblick der Wahrheit

Der Augenblick der WahrheitJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 12: Der Augenblick der Wahrheit

60 Min.Ab 12

Arno Hauk und Kurt Schenk planen einen Banküberfall. Schenks ahnungslose Freundin Kati dient ihnen dabei als Komplizin. Bei dem Überfall wird ein junger Mann, der plötzlich in das Vorhaben platzt, erschossen. Oberinspektor Derrick hat nur einen Anhaltspunkt bei der Auflösung des Verbrechens: Kati. Doch diese erweist sich als keine große Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen