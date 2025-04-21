Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Festmenüs des Herrn Borgelt

KultKrimiStaffel 14Folge 15
Folge 15: Die Festmenüs des Herrn Borgelt

59 Min.Ab 12

Die drogenabhängige Studentin Susanne, die sich das Geld für den Stoff in Pornofilmen verdiente, hat Selbstmord begangen. Ihr Vater Gustav Borgelt reist an. Kurz darauf wird Dr. Lessner umgebracht. Er gehörte zu Susannes Freundeskreis. Wenig später muß sich Oberinspektor Derrick mit einem weiteren Mord befassen. Das Opfer: Lessners Neffe Manfred.

