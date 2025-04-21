Darf ich Ihnen meinen Mörder vorstellenJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 11: Darf ich Ihnen meinen Mörder vorstellen
57 Min.Ab 12
Den in einer Waldhütte ermordeten Sauters hatte Oberinspektor Derrick erst vor wenigen Tagen kennengelernt. Damals hatte ihn Sauters allen Ernstes mit seinem Mörder, seinem Geschäftspartner Ulrich Kemp, bekanntgemacht. Als Derrick nun in der Forsthütte die Ermittlungen aufnehmen will, taucht Ulrich Kemp zu seiner großen Verblüffung auf. Er wehrt sich gegen Derricks Mordvorwurf. Selbst erdrückende Indizien und ihn belastende Zeugenaussagen können ihn nicht zu einem Geständnis bewegen.
