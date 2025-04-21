Derrick
Folge 6: Das Thema
59 Min.Ab 12
Für die Mordkommission ist Frau Kessler eine erste wichtige Zeugin. Ihre Aussage ermöglicht Oberinspektor Derrick die Rekonstruktion des Tatablaufs, der zum Tod ihres Chefs, Herrn Kindermann, geführt hat. Derrick nimmt an, daß Kindermann den oder die Täter beim Diebstahl seines Mercedes überrascht hat. Vermutlich wurde er zum Einsteigen gezwungen und ist dann hier am Fundort, einem Waldgebiet, erschossen worden. Der Verdacht, wonach das gestohlene Fahrzeug noch in der Mordnacht außer Landes gebracht wurde, bestätigt sich.
