Derrick
Folge 8: Auf eigene Faust
60 Min.Ab 12
Horst Winterstein, ein junger tüchtiger Kriminalbeamter, wird beim Verlassen des Polizeipräsidiums aus einem Auto heraus beschossen. Er erliegt seinen Verletzungen. Derrick und sein Assistent Harry Klein stoßen bei der Suche nach den Tätern auf den Hinweis, daß Winterstein seit einiger Zeit die Spur einer internationalen Goldfälscherbande verfolgt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick