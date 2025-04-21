Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

KultKrimiStaffel 8Folge 10
Folge 10: Ein Spiel mit dem Tod

59 Min.Ab 12

Oberinspektor Derrick rekonstruiert: nächtlicher Villeneinbruch, der Täter findet und öffnet den Tresor. Die Alarmanlage schrillt plötzlich auf. Der Hausherr, Georg Hossner, eilt ins Erdgeschoß, stellt sich dem Eindringling in den Weg und wird mit zwei Schüssen niedergestreckt. Schon am nächsten Tag läuft der Fall in eine völlig andere Richtung. In Derricks Büro erscheint Lena Kussloff. Sie gibt zu Protokoll, daß ihr Vater den Einbruch verübt hat. Doch einen Mord, das schwöre er, habe er nie und nimmer begangen.

KultKrimi
