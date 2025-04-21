Derrick
Folge 9: Keine schöne Fahrt nach Rom
59 Min.Ab 12
Endlich scheint Sabine Reis jemand gefunden zu haben, der sie und ihren Freund Martin Maurus in den Süden mitnehmen würde. Lange hatten beide auf dem Parkplatz einer Autobahnraststätte auf eine Mitfahrgelegenheit warten müssen - ihr Ferienziel heißt Rom. Doch während Sabine im Führerhaus des Lkw Platz findet, wird ihrem Begleiter der Einstieg verwehrt. Brutal stößt ihn einer der Fernfahrer mit dem Fuß zurück. Martin Maurus fällt zu Boden, und mit Entsetzen muß er mit ansehen, wie der Lastzug in der Dunkelheit verschwindet.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick