Derrick
Folge 2: Stellen Sie sich vor, man hat Dr. Prestel erschossen
60 Min.Ab 12
Der Anwalt Dr. Prestel ist in seiner Garage erschossen worden. Inspektor Derrick findet heraus, daß Prestel der Liebhaber von Dora Kolberg war, der Frau eines wohlhabenden Verlegers, der seit einem Unfall gehbehindert ist und sich alleine nicht mehr hinters Steuer setzen kann. Daher scheint sein Alibi unangreifbar zu sein, doch gelingt es Derrick, ihn als Täter zu entlarven. Kurz vor seiner Überführung nimmt sich Kolberg das Leben.
