Derrick

Das tödliche Schweigen

Staffel 9Folge 8
Das tödliche Schweigen

Folge 8: Das tödliche Schweigen

58 Min.Ab 12

Helga Södern, die späte Anruferin, schwebt ganz offensichtlich in akuter Lebensgefahr! In panischer Todesangst wendet sich die junge Frau hilfesuchend an Oberinspektor Derrick. Als der Kripobeamte in ihrer Wohnung auftaucht, wirkt die noch vor wenigen Augenblicken so verängstigte wieder normal - von einer tödlichen Bedrohung könne keine Rede sein, das zumindest behauptet ihr Freund Udo Hassler. Auch wenn Helga Södern seine Aussage bestätigt, so ist Derrick dennoch nicht gewillt, ihren Beteuerungen Glauben zu schenken.

KultKrimi
