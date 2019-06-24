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Des Traust Di Nie

Des Traust Di Nie vom 24.06.2019

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 24.06.2019
Des Traust Di Nie vom 24.06.2019

Des Traust Di Nie vom 24.06.2019Jetzt kostenlos streamen

Des Traust Di Nie

Folge 5: Des Traust Di Nie vom 24.06.2019

44 Min.Folge vom 24.06.2019Ab 6

Aida Loos und Stefan Leonhardsberger bei einer neuen Folge "Des Traust Di Nie" auf PULS 4. Radio-Star Kati Bellowitsch und Mann der 1000-Stimmen Gernot Haas freuen sich wieder auf geballte Promi-Power: Kabarettistin Aida Loos und Multi-Talent Stefan Leonhardsberger lassen sich auf neue Streiche ein und greifen zum Telefonhörer.

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