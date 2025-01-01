Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Analyse 4: Dehydrierung in der Wüste

Folge 20: Die Analyse 4: Dehydrierung in der Wüste

13 Min.Ab 12

Der Wassermangel in der Wüste hat den Teilnehmern extrem zugesetzt. Der Vorrat war gering und die Wassergewinnung mühsam - deswegen wurden die Strapazen von Tag zu Tag härter. Otto erklärt in diesem Video, wie es zu einer Dehydrierung des Körpers kommt und wie schnell sich der Zustand verschlechtern kann.

