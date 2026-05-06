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Desperate Housewives

Schamlos

sixxStaffel 2Folge 19vom 06.05.2026
Schamlos

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Desperate Housewives

Folge 19: Schamlos

42 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Carlos und Gabrielle wird erst einmal ein befristetes Sorgerecht für das Baby zugesprochen, bis der Handel mit dem leiblichen Vater - einem 19-jähriger Schüler - geklärt ist. Gabrielle ist entzückt von den Mutterfreuden, die Mutterpflichten hingegen überlässt sie lieber ihrem Hausmädchen. Am Tag der gerichtlichen Anhörung von Bree und Andrew erscheinen überraschend Brees Vater und ihre Stiefmutter, um die Sache innerhalb der Familie zu klären ...

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