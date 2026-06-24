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Desperate Housewives

Ein kleines bisschen Hochzeit

sixxStaffel 5Folge 22vom 24.06.2026
Ein kleines bisschen Hochzeit

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Desperate Housewives

Folge 22: Ein kleines bisschen Hochzeit

42 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Bree lässt sich von Karl überzeugen, die Wertgegenstände in ihrem Haus durch einen fingierten Raubüberfall verschwinden zu lassen, um sie bei der Scheidung nicht mit Orson teilen zu müssen. Susan und Jackson geben indes ihre bevorstehende Heirat bekannt und laden zu einer Verlobungsfeier ein, ohne den wahren Grund für die Heirat zu nennen. Als Susan jedoch klar wird, dass sie die Unterhaltszahlungen von Mike dadurch verliert, ist die Hochzeit in Gefahr ...

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