Destination X
Folge 6: Einzug ins große Finale
91 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Nur noch drei Promis kämpfen im X-Bus um den Einzug in das große Finale von "Destination X". Doch nur zwei von ihnen kommen in die nächste Runde. Zwischen Turmbau-Spiel, Kneipen-Rätsel und Graffiti-Wand sind dabei diverse Hinweise versteckt. Aber nicht alle führen ans Ziel...
